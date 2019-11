Empfehlung - Sechster Sieg in Folge für den SV Vorwärts

Nordhorn Die Siegesserie des SV Vorwärts in der Tischtennis-Bezirksoberliga hat weiterhin Bestand: Die Nordhorner nutzten den Heimvorteil zu einem knappen, aber verdienten 9:7-Erfolg gegen den BSV Holzhausen. Es war der sechste Sieg in Folge für den Aufsteiger, der mit der makellosen Bilanz von 12:0 Punkten weiter die Tabelle vor Olympia Laxten (12:2) anführt. Am kommenden Sonnabend kommt es in Lingen zum Topspiel zwischen Emsländern und Grafschaftern.(...)