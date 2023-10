© Lüken, Jürgen

Leonie Bisschop aus Emlichheim darf dank einer Wildcard am Wochenende bei den 5. LVM-Open in der Neuenhauser „Tennishalle am Vechteufer“ starten. Die 15-jährige Emlichheimerin ist eines der größten Talente aus der Grafschaft. Archivfoto: J. Lüken