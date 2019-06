Empfehlung - Sechs Endspiele – sechs verschiedene Pokalsieger

Nordhorn Sechs Pokalendspiele – sechs verschiedene Titelträger. Beim Endspieltag des Jugendfußballs auf dem Sportgelände des VfL Weiße Elf konnten am Ende Teams aus der gesamten Grafschaft jubeln. Mit der A-Jugend der JSG Niedergrafschaft, der B-Jugend der JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage und der E-Jugend des SV Wietmarschen, der die größte Überraschung des Tages gelang, kamen drei Pokalsieger aus der Niedergrafschaft. In die Obergrafschaft gingen mit den Titeln für die C-Jugend der JSG Gildhaus/Bentheim und der F-Jugend des SV Bad Bentheim zwei Pokale. Bei den D-Junioren hatte mit dem SV Vorwärts ein Team aus Nordhorn die Nase vorn. Das Turnier, das der Jugendausschuss ausrichtete, ging bei hochsommerlichen Temperaturen über die Bühne. Der VfL Weiße Elf sorgte im Rahmen seiner Festwoche zum 100-jährigen Bestehen für optimale Bedingungen. Bei den jüngsten Altersklassen der F- bis D-Jugend hatten sich die Endspielgegner gegen die gesamte Konkurrenz aus der Grafschaft durchsetzen müssen. Bei den Älteren (C- bis A-Jugend) waren die Teams spielberechtigt, die auf Kreisebene am Ball sind. Die Teams aus der Bezirks- und Landesliga waren dort im Bezirkspokal gestartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sechs-endspiele-sechs-verschiedene-pokalsieger-303997.html