Im Januar haben Lisanne Masselink und das Team des SC Union die Berlinerinnen klar mit 3:1 besiegt, am Sonntag ist der BBSC wieder in Emlichheim zu Gast. Beginn ist bereits um 15 Uhr. Am Sonnabend steht aber noch das Punktspiel beim RC Sorpesee an. Archivfoto: J. Lüken