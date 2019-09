Empfehlung - SCU-Volleyballerinnen verlieren Auswärtsspiel in Berlin

Berlin Sie haben gekämpft, sie haben sich gegen die Niederlage gestemmt, am Ende aber gingen die Punkte an den Gegner: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben ihr Auswärtsspiel bei der SG Rotation Prenzlauer Berg am Sonntag mit 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 22:25) verloren. Knapp zwei Sätze lang sah es für das Team von SCU-Trainer Pascall Reiß so aus, als könne im Schul- und Leistungssportzentrum der Hauptstadt etwas herausspringen. Dann allerdings kamen die Gäste vom Weg ab, der zum ersten Saisonsieg führen sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-volleyballerinnen-verlieren-auswaertsspiel-in-berlin-321257.html