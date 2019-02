Empfehlung - SC Union verliert auch gegen Stralsund mit 1:3

Emlichheim „Wir müssen das schnell abhaken“, sagte Pascall Reiß, Trainer des Volleyball-Zweitligisten SC Union Emlichheim, am Sonntag nach der bitteren 1:3 (25:27, 25:8, 22:25, 23:25)-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen die Stralsunder Wildcats. Unterm Strich war der Trainer mit dem Auftritt seines Teams gar nicht mal unzufrieden – wie schon in den Vorwochen gegen Köln und Oythe. „Aber wir stehen jetzt wieder mit leeren Händen da“, sagte er. Die Niederlage gegen Stralsund war bereits das dritte 1:3 in Serie und hat die Gäste in der Tabelle mit dem SC Union nach Punkten gleichziehen lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-volleyballerinnen-verlieren-auch-gegen-stralsund-mit-13-282202.html