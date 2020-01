/ Lesedauer: ca. 2min SCU-Volleyballerinnen treffen auf den Tabellendritten Köln

Die Emlichheimerinnen gehen mit dem Rückenwind von zwei 3:0-Siegen in eigener Halle in das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen das Zweitliga-Topteam aus dem Rheinland. SCU-Trainer Pascall Reiß sieht die Gäste in der Favoritenrolle.