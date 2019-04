Empfehlung - SCU-Volleyballerinnen mit stimmungsvollem Saisonfinale

Emlichheim Ein stimmungsvolles Saisonfinale in der 2. Volleyball-Bundesliga ging am Sonnabend in der Emlichheimer Vechtetalhalle über die Bühne. Dabei boten der SC Union und der SV Blau-Weiß Dingden den 550 Zuschauern noch einmal das volle Programm. Die Partie zwischen den Tabellennachbarn ging über die volle Distanz von fünf Sätzen. Am Ende konnte SCU-Trainer Pascall Reiß mit seiner Mannschaft einen knappen 25:21, 17:25, 25:27, 25:18 und 15:13-Erfolg gegen seinen früheren Klub feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-volleyballerinnen-mit-stimmungsvollem-saisonfinale-292084.html