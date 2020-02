Empfehlung - SCU-Volleyballerinnen feiern wichtigen Sieg

Emlichheim Wichtiger Sieg für den SC Union Emlichheim: Die Zweitliga-Volleyballerinnen aus der Niedergrafschaft haben am Sonnabend den VC Olympia Berlin mit 3:1 (25:18, 25:21, 14:25, 25:22) besiegt. In der Tabelle rückten die SCU-Volleyballerinnen, die durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen waren, auf Rang acht vor. Im Gegensatz zu vorangegangenen Spielen knickten die Gastgeberinnen dieses Mal nicht ein, als sie nach zwei gewonnenen Sätzen den dritten Durchgang verloren hatten. „Es war ganz wichtig, dass wir uns nach dem dritten Satz berappelt und den vierten Durchgang gewonnen haben“, pustete SCU-Trainer Pascall Reiß durch. Trotz des wichtigen Sieges bleibt es spannend in der Liga. „Im Prinzip hat sich nichts verändert, es ist weiter super eng“, sagte Reiß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-volleyballerinnen-feiern-wichtigen-sieg-345181.html