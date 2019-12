Empfehlung - SCU-Volleyballerinnen fahren dritten Saisonsieg ein

Berlin Die erste Aufgabe des Doppelspieltages in Berlin haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Sonnabend mit Bravour gemeistert. Das Team von Trainer Pascall Reiß setzte sich mit 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) beim VCO Berlin durch – und machte dadurch einen Riesensatz in der Tabelle: Der SCU sprang zumindest zwischenzeitlich vom elften auf den sechsten Platz. Weil in der Tabelle alles eng beieinander ist, wollte Coach Reiß die Veränderung nicht überbewerten, er freute sich aber über den Erfolg in diesem wichtigen Spiel. „Ich bin sehr, sehr froh. Wir haben 3:0 gewonnen, drei Punkte geholt und uns in engen Momenten behauptet“, sagte der Emlichheimer-Trainer – und fügte hinzu: „Das gibt Mut für morgen.“ Am Sonntag bestreiten die Emlichheimerinnen ihr zweites Spiel in der Hauptstadt. Das Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten BBSC Berlin wird um 13 Uhr angepfiffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-volleyballerinnen-fahren-dritten-saisonsieg-ein-333535.html