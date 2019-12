Empfehlung - SCU-Volleyballerinnen absolvieren Doppelschicht in Berlin

Emlichheim Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim sind am Wochenende innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Mal in der Hauptstadt gefordert. Auf das Gastspiel am Sonnabend beim VCO Berlin folgt am Sonntag um 13 Uhr der Vergleich beim BBSC Berlin. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt SCU-Trainer Pascall Reiß und schiebt zur Einordnung des Berlin-Trips hinterher: „Wir wissen um die Bedeutung der Spiele – gerade auch gegen den VC Olympia, das ist ein Nachholspiel. Wenn wir das gewinnen, liest sich die Tabelle freundlicher.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-volleyballerinnen-absolvieren-doppelschicht-in-berlin-333370.html