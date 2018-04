Empfehlung - SCU: Vier werden verabschiedet, eine Neue ist schon da

Emlichheim. Der letzte Anpfiff der Volleyball-Saison ist noch nicht ertönt, doch der Zweitligist SCU Emlichheim hat eine wichtige Personalie schon geklärt: Die Niederländerin Danique Aardema heuert beim Team von Michael Lehmann an. Die Zuspielerin ist 19 Jahre alt und kommt aus Emmen. Sie soll die Lücke schließen, die Inga Stegemeyer und auch Sarah Kuipers hinterlassen. Während die vor der Saison reaktivierte Stegemeyer ihre Karriere wie angekündigt beendet, wird Kuipers künftig in der Nähe ihres Studienortes Bochum spielen. Das SCU-Talent hatte zuletzt zwei Mal in der Woche beim TV Gladbeck trainiert und war nur freitags bei der Teameinheit in Emlichheim dabei. „Sie hat sich entschieden, sich einen Verein am Studienort zu suchen“, berichtet SCU-Manager Heino Konjer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-vier-werden-verabschiedet-eine-neue-ist-schon-da-233132.html