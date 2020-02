Empfehlung - SCU trifft erst aufs Schlusslicht und dann auf die Gummiwand

Emlichheim Der Abstand zur Abstiegszone ist mit drei Punkten knapp bemessen. Dennoch bleiben sie beim SC Union gelassen: „Es sieht dramatischer aus, als es ist“, beruhigt Pascall Reiß. Dass seine Volleyballerinnen auf Tabellenplatz zehn der 2. Bundesliga direkt vor den beiden Abstiegsplätzen geführt werden, hat für den Trainer vor allem auch einen Grund: Von den Mannschaften in der unteren Hälfte der Rangliste, „haben wir die wenigsten Spiele“. Das Wochenende bietet daher mit gleich zwei Spielen eine gute Gelegenheit, sich von der Gefahrenzone zu entfernen, vorausgesetzt, die Partien am Sonnabend gegen den Tabellenletzten VCO Berlin (20 Uhr) und am Sonntag gegen Blau-Weiß Dingden (16 Uhr, beide Vechtetalhalle) werden gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-trifft-erst-aufs-schlusslicht-und-dann-auf-die-gummiwand-345098.html