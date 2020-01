Empfehlung - SCU-Talente holen sich den U 20-Bezirksmeisterstitel

Emlichheim/Lohne Die U16- und U20-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim und des SV Union Lohne fahren zur nordwestdeutschen Meisterschaft. Bei den Bezirksmeisterschaften in den beiden Altersklassen sicherten sich damit vier Mannschaften aus der Grafschaft den Sprung in die nächste Runde. Das Emlichheimer U20-Team konnte bei den Titelkämpfen in Lathen darüber hinaus den Sieg bejubeln. Im spannenden Finale hatte das SCU-Team im Tiebreak mit 15:13 gegen den Gastgeber SV Raspo Lathen die Nase vorn. Das gleiche Endspiel gab es auch bei der U16-Bezirksmeisterschaft in Emsbüren. Und auch dieses Duell zwischen den Talenten aus Emlichheim und Lathen ging in den Entscheidungssatz. Diesmal drehten aber die Emsländerinnen den Spieß um und hatten hauchdünn mit 15:13 das bessere Ende für sich. Die U20 und U16 aus Lohne belegten in beiden Turnieren den vierten Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-talente-holen-sich-den-u-20-bezirksmeisterstitel-341995.html