Empfehlung - SCU-Reserve lässt im Derby keine Zweifel aufkommen

Wietmarschen Zu einer eindeutigen Angelegenheit wurde am Sonntag das Derby zwischen dem SV Wietmarschen und SC Union Emlichheim II. Nach gerade einmal 53 Minuten Netto-Spielzeit konnten die SCU-Volleyballerinnen einen glatten 25:18, 25:16 und 25:14-Erfolg bejubeln. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich Trainerin Claudia Volkers darüber, dass sich ihre Mannschaft nach einer fünfwöchigen Punktspielpause mit drei Punkten in der 3. Liga zurückgemeldet hat. Auf der anderen Seite war Matthias Haarmann enttäuscht über das erste Heimspiel des Jahres. „Das war überhaupt nicht das, was wir zeigen wollten. Ich hatte viel mehr auf den Derby-Charakter gehofft“, sagte der SVW-Coach, dessen Team das Hinspiel in Emlichheim trotz einer 0:3-Niederlage in allen drei Sätzen noch recht ausgeglichen gestaltet hatte. Das gelang im Rückspiel lediglich in der Anfangsphase. Bis zum 15:14 für den SCU war es eine Partie auf Augenhöhe, danach bestimmten nur noch die Emlichheimerinnen das Geschehen. Eine starke Aufschlagserie von Thori Kwast brachte ihr Team mit 23:15 in Front.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-reserve-laesst-im-derby-keine-zweifel-aufkommen-340399.html