Empfehlung - SCU nimmt nach 0:2-Rückstand in Oythe noch einen Punkt mit

Vechta Das vergangene Jahr hat Union Emlichheim mit einem Sieg beendet, ins neue Jahr sind die Zweitliga-Volleyballerinnen von Pascall Reiß mit einer Niederlage gestartet. Doch zwei Wochen nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen machte der SCU am Sonnabend in Vechta beim VfL Oythe zumindest die Prophezeiung des Trainers wahr, stets etwas mitnehmen zu können: Nach einem 0:2-Rückstand glichen die Gäste zum 2:2 aus und hatten so zumindest einen Punkt sicher; mehr wurde es dann aber auch nicht, denn am Ende eines spannenden Tiebreaks mussten sich die Niedergrafschafterinnen mit 2:3 (20:25, 11:25, 25:22, 25:23, 13:15) geschlagen geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-nimmt-nach-02-rueckstand-in-oythe-noch-einen-punkt-mit-337826.html