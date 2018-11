Empfehlung - SCU: Niederlagen gehen nicht spurlos an Mannschaft vorbei

Emlichheim Der Spielplan in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen hat es in den vergangenen Wochen nicht gerade gut gemeint mit dem SC Union: Die Emlichheimerinnen trafen nacheinander auf vier Gegner der gehobenen Qualität – und gleich setzte es vier Niederlagen. „Diese Negativserie geht natürlich nicht spurlos an den Mädchen vorbei“, sagt Trainer Pascall Reiß vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend in Köpenick gegen den BBSC Berlin (19 Uhr), „da merkt man schon eine besondere Anspannung.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-niederlagen-gehen-nicht-spurlos-an-mannschaft-vorbei-267815.html