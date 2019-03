Empfehlung - SCU-Läufer Heinz Stroeve deutscher Meister der Senioren

Am Wochenende krönte sich Heinz Stroeve zum deutschen Meister der Klasse M70 beim Crosslauf in Ingolstadt. Es war der bisher größte Erfolg in seiner Karriere als Langstreckler. „Ich bin total am Ende. Ich kann es nicht fassen.“ Das war der emotionale Ausbruch von Heinz Stroeve, als er beim Crosslauf über 5,1 km im Ingolstädter Hindenburgpark die Wertung der Klasse M 70 in 23:13 Minuten überraschend für sich entschieden hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-laeufer-heinz-stroeve-deutscher-meister-der-senioren-285891.html