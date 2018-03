Empfehlung - SCU: Im Kollektiv gegen Stralsund mit Überfliegerin Krohn

Emlichheim. Als Pia Timmer nach dem Zweitligaduell am 28. Oktober in Stralsund zum ersten Mal in der laufenden Saison zur MVP und damit also zur besten Spielerin ihrer Mannschaft gekürt worden war, traf sie bei der Übergabe der entsprechenden Medaille mit Anne Krohn zusammen. Die Diagonalangreiferin der damals gastgebenden „Wildcats“, die ihre Mannschaft an diesem Abend im Herbst zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Union Emlichheim geführt hatte, erhielt an diesem siebten Spieltag bereits ihre vierte Medaille – und die 34-Jährige heimste bis zum Rückspiel am Sonntag (16 Uhr, Vechtetalhalle) weitere sieben MVP-Auszeichnungen ein. „Sie ist eine Extrem-Überfliegerin“, lobt SCU-Coach Michael Lehmann die Qualität von Anne Krohn, die nach ihrer Heirat zwischenzeitlich auch unter dem Namen Anne Domroese spielte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-im-kollektiv-gegen-stralsund-mit-ueberfliegerin-krohn-227602.html