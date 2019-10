Empfehlung - SCU III knöpft Oberliga-Tabellenführer einen Zähler ab

Vechta Die dritte Mannschaft des SCU Emlichheim hat dem Oberliga-Tabellenführer VfL Oythe II einen heißen Kampf geliefert und bei der 2:3 (16:25, 25:17, 25:23, 16:25, 8:15)-Niederlage den ersten Zähler abgenommen. Im ersten Satz brauchte das junge Team von Trainer Michael Lehmann nach mehrwöchiger Punktspielpause noch etwas, um den Rhythmus zu finden. Im zweiten Satz bestimmten die Emlichheimerinnen aber von Anfang an das Geschehen. Aufschlagserien von Chaine Konjer, Nina Herrmann und Svenja Reinink brachten die Gäste mit 9:3 in Front. Nach dem klaren Satzgewinn ging es wieder deutlich enger zu. In der Schlussphase des Satzes zeigten die SCU-Talente gute Nerven. Nach einem 18:21-Rückstand brachte Nina Herrmann ihr Team mit einer Aufschlagserie auf 22:21 in Front. Im spannenden Satzfinale sicherte sich die SCU-Dritte bereits den ersten Zähler (25:23). Mehr sollten es auch nicht werden. Denn im vierten und fünften Satz war das erfahrene VfL-Team, das von der früheren Nordhornerin und SCU-Spielerin Christin Müller als Kapitänin aufs Feld geführt wurde, wieder obenauf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-iii-knoepft-oberliga-tabellenfuehrer-einen-zaehler-ab-326510.html