Empfehlung - SCU II will das nächste Topteam ärgern

Emlichheim. An die guten Leistungen der vergangenen Spiele in der 3. Liga will die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim am Sonnabend in Aligse anknüpfen. Um 16 Uhr sind die Emlichheimerinnen bei den Sportfreunden zu Gast. Damit trifft Trainerin Claudia Volkers mit ihrer Mannschaft erneut auf ein Topteam der Liga. Denn mit 31 Punkten bildet die Mannschaft um die ehemalige SCU-Spielerin Lena Onnen zusammen mit dem BSV Ostbevern das Spitzenduo der 3. Liga. Lediglich die Tatsache, dass die Gastgeberinnen im Vergleich zum BSV eine Niederlage mehr auf dem Konto haben, sorgt dafür, dass sie auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Die Emlichheimerinnen haben aber vor Wochenfrist bewiesen, dass sie sich vor großen Namen nicht verstecken müssen. Vom Gastspiel in Ostbevern kehrte der SCU II nach einer Tiebreakniederlage mit einem Zähler in die Niedergrafschaft zurück. Eine Ausbeute, mit der Volkers auch dieses Mal durchaus zufrieden wäre. „Auch Aligse steht zu Recht so weit oben. Wir wollen es ihnen aber so schwer wie möglich machen und das ein oder andere Pünktchen mitnehmen", betont die SCU-Trainerin. Das gelang ihrem Team bereits im Hinspiel. Da kämpften sich die Emlichheimerinnen nach einem 0:2-Satzrückstand in die Partie zurück, wehrten zwei Matchbälle ab und mussten sich erst im Tiebreak geschlagen geben. Fehlen wird Jessica Majert, sodass Volkers auf der Libera-Position umdisponieren muss. Diese Rolle haben in dieser Saison auch schon Loreen Huy und Jane Helweg gespielt. Eine Entscheidung will Volkers erst nach den letzten Trainingseindrücken fällen.