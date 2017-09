Empfehlung - SCU II startet in 3. Liga mit Derbysieg gegen Wietmarschen

Emlichheim . Dramatisch wurde es vor allem im vierten Satz, als die Partie auf Messers Schneide stand. Mit der 2:1-Satzführung im Rücken hatten sich die Gastgeberinnen schnell einen Vorsprung erspielt, den sie mit variablen Angriffen bis auf 15:8 ausbauten. Zu dem Zeitpunkt hatten sich wohl alle der rund 400 Zuschauer in der gut besuchten Vechtetalhalle auf ein schnelles Ende des Derbys eingestellt. Die Wietmarscherinnen kämpften sich aber erfolgreich in die Partie zurück und waren beim 16:16-Zwischenstand schon wieder auf Augenhöhe. Danach machte das Team von Trainer Matthias Haarmann weiter Druck und hatte bei einer 24:21-Führung drei Möglichkeiten in Folge, in den Tiebreak einzuziehen. Mit einer starken Aufschlagserie sorgte SCU-Zuspielerin Thori Kwast aber für die erneute Wende. Beim 25:24 hatte der SCU II seinen ersten Matchball. Der blieb allerdings ebenfalls ungenutzt, sodass die Gäste beim 26:25 erneut die Chance hatten, mindestens einen Punkt aus Emlichheim zu entführen. Die nächsten drei Zähler machte aber das Team von Trainerin Claudia Volkers – und damit den Sack endgültig zu. „Ich bin sehr froh, dass es am Ende alle drei Punkte geworden sind. Denn wir hatten viele gute Szenen, haben zwischendurch aber auch immer wieder gewackelt“, sagte Volkers zu dem sportlichen Auf und Ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-ii-startet-in-3-liga-mit-derbysieg-gegen-wietmarschen-207821.html