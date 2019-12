Empfehlung - SCU II macht mit Sieg wichtigen Boden gut

Emlichheim In der 3. Volleyball-Liga hat die zweite Mannschaft des SCU Emlichheim einen wichtigen Sieg eingefahren. Mit einem 3:1 (25:19, 15:25, 25:18, 25:21)-Erfolg gegen die Sportfreunde Aligse verbuchte das Team von Trainerin Claudia Volkers alle drei Zähler auf der Habenseite. „Wir haben deutlich besser gespielt als in Köln in der letzten Woche“, sagte Volkers, die sich vor allem darüber freute, dass ihre Mannschaft in den entscheidenden Phasen voll auf der Höhe war und so die Big Points machte. „Das, was uns sonst manchmal fehlt, hat uns gegen Aligse ausgezeichnet“, betonte die SCU-Verantwortliche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-ii-macht-mit-sieg-wichtigen-boden-gut-333656.html