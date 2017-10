Empfehlung - SCU II erwartet Ostbevern mit Ex-Nationalspielerin Silge

his Emlichheim. Ihre Serie an Heimspielen setzt die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim heute in der Dritten Liga West fort. Um 20 Uhr ist der BSV Ostbevern in der Vechtetalhalle zu Gast. Nach den Spielen vor heimischer Kulisse gegen den SV Wietmarschen (3:1) und den TV Eiche Horn (1:3) stehen mit den Partien gegen Ostbevern und am kommenden Wochenende gegen die Sportfreunde Aligse insgesamt vier Partien in der Vechtetalhalle auf dem Programm. „Es musste in der Liga bei mehreren Spielen das Heimrecht getauscht werden, weil nicht immer Hallen zur Verfügung stehen", erklärt SCU-Trainerin Claudia Volkers den ungewöhnlichen Saisonauftakt ihres Teams.