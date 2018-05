Empfehlung - SCU hofft bei DM auf gute Platzierung

his Emlichheim. Auf den Weg ins Saarland haben sich am Freitag die U18-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim gemacht. Beim TV Holz geht am Wochenende die deutsche Meisterschaft dieser Altersklasse über die Bühne. Die Mannschaft von Trainer Michael Lehmann hat sich als nordwestdeutscher Meister qualifiziert, aber trotzdem eine sehr schwere Gruppe erwischt. Mit dem SC Potsdam (Meister Nordost), dem SWE Volley-Team aus Erfurt (Vizemeister Ost) sowie den Talenten vom deutschen Meister Schweriner SC (Vizemeister Nord) bekommen es die Emlichheimerinnen in der Vorrunde dreimal mit dem Nachwuchs von Erstligateams zu tun. „Das sind schwere Aufgaben, aber wir wollen uns gut verkaufen und möglichst weit kommen“, sagt Lehmann, der das U18-Team im letzten Jahr ins Finale führte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-hofft-bei-dm-auf-gute-platzierung-234872.html