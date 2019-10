Empfehlung - SCU Emlichheim II fordert Spitzenreiter RC Sorpesee heraus

Emlichheim Das Topspiel in der 3. Volleyball-Liga steigt an diesem Wochenende in der Emlichheimer Vechtetalhalle. Um 20 Uhr empfängt die zweite Mannschaft des SC Union am Sonnabend den RC Sorpesee. Damit treffen die Nummer eins und Nummer drei der Tabelle aufeinander.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-emlichheim-ii-fordert-spitzenreiter-rc-sorpesee-heraus-325830.html