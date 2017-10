Empfehlung - SCU Emlichheim II bringt Führung nicht ins Ziel

Emlichheim. Die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim musste in der 3. Volleyball-Liga die zweite Niederlage hinnehmen. Am Sonnabend hatten die Emlichheimerinnen gegen den BSV Ostbevern in der Vechtetalhalle mit 0:3 (21:25, 16:25, 22:25) das Nachsehen. Dabei war das Team von Trainerin Claudia Volkers gut in die Partie gegen das noch ungeschlagene Team aus dem Münsterland gestartet und lag gegen Ende des ersten Satzes mit 20:16 in Front. Anschließend sorgte aber eine Aufschlagserie von Lea Dreckmann für eine Wende. Trotz zweier Auszeiten und mehreren Umstellungen im Annahmeriegel geriet das SCU-Team mit 20:24 in Rückstand und gab den Satz mit 21:25 ab. „Die Phase hat uns das Genick gebrochen. Das war sehr schade, weil wir wirklich dran waren“, sagte Volkers. Zwar blieben die Emlichheimerinnen auch in den folgenden Sätzen lange auf Tuchfühlung, die entscheidenden Punkte machten aber jeweils die Gäste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/scu-emlichheim-ii-bringt-fuehrung-nicht-ins-ziel-210333.html