Schwierige Mission Klassenerhalt für DTB

Beim Stresstest in Lissabon muss Deutschland auf seine drei besten Tennis-Profis verzichten. Stattdessen sollen Struff und Co. den DTB vor dem Abstieg bewahren. Der Kapitän bedauert die Absagen von Zverev und Co. Für Boris Becker könnte es eine schwierige Premiere werden.