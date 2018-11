Empfehlung - Schwerer Unfall von Flörsch beim Formel-3-Weltfinale

dpaMacao Die Autos erreichen an dem Punkt Geschwindigkeiten von bis zu 280 Stundenkilometer. Nach ersten offiziellen Angaben war Flörsch nach dem Unfall bei Bewusstsein und ansprechbar. Das bestätigten sowohl Flörschs Team Van Amersfoort Racing als auch der Veranstalter in Macao. Über die möglichen Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Flörsch wurde in ein Krankenhaus in Macao zu weiteren Untersuchungen gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schwerer-unfall-von-floersch-beim-formel-3-weltfinale-266849.html