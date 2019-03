Empfehlung - Schwerer Brocken für FC Schüttorf 09

Schüttorf In der 2. Volleyball-Bundesliga bekommt es der FC Schüttorf 09 in den kommenden Wochen mit schweren Brocken zu tun. Mit dem Auswärtsspiel bei TuB Bocholt und den beiden folgenden Heimspielen gegen den Tabellendritten aus Kiel und Spitzenreiter CV Mitteldeutschland treffen die Obergrafschafter in den nächsten drei Partien ausschließlich auf Mannschaften aus der oberen Tabellenregion. Dort sind als Vierter auch die Schüttorfer zu finden, sodass sich die Zuschauer auf spannende Duelle freuen können. Den Auftakt macht am Sonntag (16 Uhr) für den FC 09 das Gastspiel in Bocholt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schwerer-brocken-fuer-fc-schuettorf-09-284374.html