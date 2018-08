Empfehlung - Schweinsteiger verliert mit Chicago in Montreal

dpaMontreal Die Führung der Kanadier fiel bereits in der 6. Spielminute. Nach einem Foulspiel von Schweinsteiger im eigenen Strafraum verwandelte Ignacio Piatti den anschließenden Elfmeter zum 1:0 für Montreal. Chicagos Nemanja Nikolic (70.) konnte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich der Gäste erzielen. Für die Entscheidung sorgte Daniel Lovitz in der Nachspielzeit (90.+1).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schweinsteiger-verliert-mit-chicago-in-montreal-246994.html