Schwarz-gelbes Duo gewinnt 22. Grafschafter Vorgabeturnier

Hoogstede Die Farben Schwarz und Gelb haben beim 22. Grafschafter Tischtennis-Vorgabeturnier in Hoogstede dominiert: Marvin Schultz vom SC Union Emlichheim und Malte Vogel von der SpVgg. Brandlecht-Hestrup nahmen erstmals an dem Wettbewerb teil – und waren direkt erfolgreich. Mit 38 Mannschaften bewegte sich das Vorgabeturnier ganz nahe am Teilnehmerrekord. 18 teilnehmende Spielerinnen bedeuteten zudem einen positiven Trend in diesem Bereich.(...)