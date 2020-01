Empfehlung - Schwalb: In Nordhorn und Lingen macht Handball viel Spaß

Lingen Sein erster Gedanke, wenn Martin Schwalb an die HSG Nordhorn-Lingen denkt? Da muss der frühere Handball-Nationalspieler und Bundesliga-Trainer und heutige Fernseh-Experte nicht lange überlegen. „Da habe ich nur gute Gefühle“, sagt er beim Themenabend „Sport meets Wirtschaft“, zu dem der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft (BVMW) und die HSG am Donnerstag ins Lingener „Hofbräu an der Wilhelmshöhe“ geladen hatten. Und der Hamburger untermauerte vor rund 200 Gästen seine Einschätzung: „Hier macht Handball Spaß. Die Mannschaft wirkt sehr sympathisch, beide Hallen sind immer voll, das Publikum hat viel Sachverstand. Die Leute wissen, welche Leistungen die Handballer hier erbringen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schwalb-in-nordhorn-und-lingen-macht-handball-viel-spass-342375.html