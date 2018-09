Empfehlung - Schwaches Spiel bringt FC Schüttorf 09 einen Punkt

Schüttorf Rainer Sobiech, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schüttorf 09, wurde deutlich: „Das war spielerisch nix“, gestand er nach dem 1:1-Unentschieden seiner Mannschaft gegen den SV Bad Rothenfelde. Während in anderen Partien oft davon die Rede ist, dass das letzte oder das vorletzte Zuspiel nicht angekommen wäre, sah es am Sonntag in Schüttorf anders aus: „Der erste Pass ist schon nicht angekommen“, lachte Sobiech, der mit dem Unentschieden schnell seinen Frieden machte. „Wir können mit dem Punkt bestens leben“, stellte er nach einem für seine Mannschaft zäh verlaufenen Nachmittag fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schwaches-spiel-bringt-fc-schuettorf-09-einen-punkt-249558.html