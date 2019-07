Schwache Lohner unterliegen starker Eintracht mit 1:3

Die Landesliga-Fußballer des SV Union ließen im Testspiel am Montagabend in Nordhorn vieles vermissen. „Der Sieg für Eintracht war verdient, wir waren in allen Belangen unterlegen. So darf man sich nicht präsentieren“, sagte Coach Andreas Hüsken.