Empfehlung - Schuster zum Klima: „Es wird definitiv schwieriger“

dpaFrankfurt/Main „Ich bin natürlich kein Klima-Wandel-Leugner. Man sieht es eindeutig: Die Bedingungen auf der Welt ändern sich und es wird definitiv in Zukunft schwieriger werden“, sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Warme Temperaturen und Schneemangel haben in den vergangenen Jahren in den verschiedenen Wintersportdisziplinen vermehrt zu Absagen und Verschiebungen geführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuster-zum-klima-es-wird-definitiv-schwieriger-287273.html