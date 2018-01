Empfehlung - Schuster über Wellinger: „Ich glaube, er kommt wieder“

dpaInnsbruck. „Ich glaube, er kommt wieder. Er macht momentan so etwas durch, was viele in einer Saison mal durchmachen", sagte der Trainer über seinen zweitbesten Schützling, der bei der Vierschanzentournee derzeit nicht sein volles Potenzial ausschöpft. Der 22-jährige Bayer war als Weltcup-Zweiter und Mitfavorit in das Traditionsevent gestartet, konnte dies mit einem zehnten und einem elften Platz aber bislang nicht bestätigen.(...)