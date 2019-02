Empfehlung - Schulturnier-Organisatoren ziehen sich nach 30 Jahren zurück

Nordhorn Das Sommerturnier für den Nordhorner Grundschulfußball am 22. Juni 2019 wird das letzte Sportevent in Verantwortung des Organisationsteams um Uschi Schneiders, Gitta und Thomas Hilberink, Albert Hagelskamp, Harald Albers und Marita Greiten sein: Ohne Wenn und Aber, wie sie sagen. Für Viele überraschend, aber „wohl überlegt“ geht für sie eine Ära Nordhorner Grundschulgeschichte zu Ende. „Nach 50 Turnieren, quasi einer ‚Goldenen Hochzeit‘, gibt es keinen besseren Termin, um Abschied zu nehmen von der kleinen Fußballbühne“, formuliert Uschi Schneiders die Übereinkunft des Sextetts, das in den vergangenen Jahren um die Hilberink-Söhne Jonas und Luca erweitert wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schulturnier-organisatoren-ziehen-sich-nach-30-jahren-zurueck-279035.html