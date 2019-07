Empfehlung - Schulter gebrochen: Eike Schrader droht nächste lange Pause

Nordhorn Das erste Pflichtspiel für seinen neuen Klub war gleich ein ganz besonderes: Zum Auftakt des Fußball-Bezirkspokals musste Eike Schrader mit Union Lohne zu seinem Ex-Klub SV Vorwärts an den Nordhorner Immenweg. Am Ende wurde es ein ganz bitterer Sonntag für den Innenverteidiger: Bei seinem ersten richtigen Vorstoß fiel der 25-Jährige beim Versuch, einen langen Flankenball zu erwischen, unglücklich auf den Rasen – und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den linken Arm (52.). Zwar konnte er nach einer ersten Behandlung eigenständig in die Kabine gehen, später wurde er jedoch auf einer Trage zum Rettungswagen und damit weiter ins Krankenhaus gebracht. „Bruch der Schulter, lange Pause“, berichtete sein Trainer Andreas Hüsken sichtlich mitgenommen, „schlimmer hätte es heute nicht kommen können.“ Das Pokal-Aus des Landesliga-Neulings nach einem 1:3 (1:0) beim spielte dabei keine große Rolle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schulter-gebrochen-eike-schrader-droht-naechste-lange-pause-310143.html