Empfehlung - Schulte-Varendorff gewinnt Prix St. George Special

Nordhorn Beim großen Reitturnier des RFV Nordhorn in Frenswegen haben am Wochenende Grafschafter Reitsportler in 13 der insgesamt 32 Prüfungen die Nase vorne. Aber auch zahlreiche vordere Plätze dokumentieren die starken Leistungen der hiesigen Teilnehmer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schulte-varendorff-gewinnt-prix-st-george-special-249889.html