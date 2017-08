Empfehlung - Schuldenfrei und unter neuem Namen mit großen Zielen

Bad Schwartau. Dem VfL Bad Schartau ist das Bad abhanden gekommen. Aber nur im Vereinsnamen. Aus Vermarktungsgründen gehen die Zweitliga-Handballer nun als VfL Lübeck-Schwartau an den Start. Unter dem wirtschaftlichen Dach einer Co. KG, einer Kommanditgesellschaft, starten die Handballer erstmals schuldenfrei und planen mit einem Etat von einer Million Euro. Für Manager Michael Friedrichs ist es der Start in eine neue Welt. Der Klub geht in seine zehnte Saison im Unterhaus und möchte sich nach Platz sechs in der vergangenen Spielzeit in den Topten etablieren. Spätestens 2020 wollen die Hansestädter wieder ans Tor zur 1. Bundesliga klopfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuldenfrei-und-unter-neuem-namen-mit-grossen-zielen-202105.html