Schüttorfs Trainer Stefan Jäger hat einen neuen Job

Spelle Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus werden in der kommenden Saison von Stefan Jäger trainiert. Das gab der Klub aus dem Emsland am Montag bekannt. Jäger ist aktuell noch für die Männer des Grafschafter Volleyball-Zweitligisten FC Schüttorf 09 verantwortlich, doch nach sechs Jahren ist im Sommer für ihn in der Obergrafschaft Schluss. „Spelle ist eine super-sympathische und ehrgeizige Mannschaft mit Entwicklungspotenzial“, sagte Jäger der Lingener Tagespost. Er löst auf der Bank Sebastian Gartemann ab, der nach zwei Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfs-trainer-stefan-jaeger-hat-einen-neuen-job-291249.html