Schüttorferin Pia Kramer klettert Liga für Liga

Schüttorf/Borken Spannende Zeiten erlebt derzeit die Schüttorferin Pia Kramer in der 2. Volleyball-Bundesliga: Am vergangenen Sonntag feierte die Mittelblockerin mit den Skurios Volleys Borken in der Emlichheimer Vechtetalhalle ihr Debüt in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, und schon am Sonnabend steht für sie in Borken das erste Heimspiel für ihren neuen Verein an. Auf das Spiel freut sich die 23-Jährige besonders, denn in der Mergelsberg-Sporthalle sorgen regelmäßig rund 1000 Zuschauer für eine erstligareife Atmosphäre. „Ich bin schon ganz gespannt, wie das wird. Vor so vielen Leuten habe ich noch nie gespielt. Schon in Emlichheim war die Stimmung toll“, sagt Kramer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorferin-pia-kramer-klettert-liga-fuer-liga-319359.html