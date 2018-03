Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer wollen Rang drei nicht mehr abgeben

his Schüttorf. Eine Woche nach dem 3:0-Erfolg gegen den TVA Hürth steht den Volleyballern des FC Schüttorf 09 in der 2. Bundesliga bereits das nächste Heimspiel bevor. Um 20 Uhr ist heute Abend der SV Lindow-Gransee in der Vechtehalle zu Gast. Eine Mannschaft, mit der sich die Schüttorfer bereits in den vergangenen Jahren viele packende Duelle geliefert haben. „Die Spiele gegen Lindow waren oft eng und immer heiß umkämpft“, sagt 09-Trainer Stefan Jäger, der die letzten Duelle in guter Erinnerung hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-wollen-rang-drei-nicht-mehr-abgeben-230133.html