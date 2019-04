Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer wollen dritten Platz verteidigen

Schüttorf Achter, Achter, Vierter – für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 zeigte der Trend in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga in den letzten Jahren nach oben. Das soll auch nach dieser Spielzeit so bleiben. „Wir haben es selbst in der Hand, die Saison mit einem tollen Resultat abzuschließen“, sagt Trainer Stefan Jäger vor dem Saisonfinale am Sonnabend (19.30 Uhr) in der Vechtehalle gegen VV Humann Essen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-wollen-dritten-platz-verteidigen-291839.html