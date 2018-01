Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer vor Spitzenspiel der Kategorie zwei

his Schüttorf. Ihre Serie an Topspielen in der 2. Bundesliga setzen die Volleyballer des FC Schüttorf 09 heute, Sonnabend, mit dem Gastspiel bei VV Humann Essen fort. Allerdings eine Kategorie tiefer als zu Jahresbeginn, als die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger sich mit den beiden absoluten Spitzenteams CV Mitteldeutschland und VC Olympia Berlin maß. Um 20 Uhr sind die Schüttorfer als aktueller Tabellendritter beim Tabellenfünften in Essen zu Gast, der allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat als der FC 09 und somit selbst auf den ersten Verfolgerrang hinter dem Spitzenduo schielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-vor-spitzenspiel-der-kategorie-zwei-223236.html