Schüttorfer Volleyballer schlagen weiter in der 2. Liga auf

Der FC 09 will die Lizenz für die neue Saison beantragen. Der Stamm des Teams, das am Sonnabend beim USC Braunschweig spielt, bleibt auch in der kommenden Saison zusammen. Deshalb wird auch das Zweitligaprojekt in Schüttorf fortgeführt.