Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer reisen zum Tabellenführer

Schüttorf Eine Menge zu sehen bekommen aktuell die Zugänge des FC Schüttorf 09. Eine Woche nach dem Auswärtsspiel in Kiel sind die Zweitliga-Volleyballer erneut auf Reisen. Heute Abend (19.30 Uhr) steht in der Spergauer Jahrhunderthalle in Leuna das Duell gegen den CV Mitteldeutschland auf dem Programm. Die Rollen sind dabei eindeutig verteilt. „Mitteldeutschland ist klarer Favorit“, betont 09-Trainer Stefan Jäger, der die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt bereits vor der Saison wie die meisten seiner Trainerkollegen zum Meisterschaftsfavorit Nummer eins erkoren hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-reisen-zum-tabellenfuehrer-269167.html