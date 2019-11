Empfehlung - Schüttorfer Volleyballer nutzen ihre Chancen nicht

Schüttorf Die Volleyballer von VV Humann Essen bleiben für den FC Schüttorf 09 in der heimischen Vechtehalle ein Angstgegner. Mit einem 3:2 (26:24, 21:25, 27:25, 17:25, 15:10)-Erfolg verließen die Gäste aus dem Ruhrgebiet erneut als Sieger das Feld. Aus Sicht der Gastgeber war die Niederlage allerdings absolut vermeidbar. Denn in den Sätzen eins und drei, die jeweils in der Verlängerung an die „Humänner“ gingen, hatten die Schüttorfer mehrere Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/schuettorfer-volleyballer-nutzen-ihre-chancen-nicht-328629.html