Schüttorfer Volleyballer lösen das Pokal-Ticket

Nach der Punktspiel-Niederlage gegen Lindow-Gransee am Sonnabend siegte der FC Schüttorf 09 in der Pokal-Qualifikation am Sonntag mit 3:0 gegen Warnemünde. Der Lohn: Am 3. November kommt der Erstligist SVG Lüneburg zum Achtelfinale in die Vechtehalle.